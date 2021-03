Zdolal aj najväčšie svetové esá. Tenis je hra pre lúzrov, tvrdí Dominik Hrbatý

Hráč si ako šéf platí celý tím ľudí, aby mu hovorili čo robí nesprávne, či nedostatočne a ako to má robiť lepšie a efektívnejšie. Potom už záleží iba na hráčovi, čo a koľko si z toho zoberie a aplikuje do svojej praxe.

Na to je veľmi jednoduchá odpoveď, sú to detaily. Tvrdo pracovať by malo byť pre športovca také samozrejmé, ako to, že zajtra vyjde slnko.

Zdolali ste takmer všetkých veľkých hráčov svojej éry, ako jeden z troch na svete máte pozitívnu bilanciu s Federerom (2:1) či Nadalom (3:1). V roku 1997 ste na Australian Open ako 19-ročný uštvali vtedajšiu hviezdu Peta Samprasa a prehrali len tesne 2:3 na sety. Sampras neskôr celý turnaj vyhral a povedal, že zápas proti neznámemu Slovákovi bol jeho najťažší na turnaji. Ako ste sa pripravovali na zápasy proti najlepším a prečo ste ich dokázali opakovane zdolať?

V prvom rade som si vždy predstavoval ako ich zdolať a to na danom mieste a na danom kurte. Vizualizoval som si ich výraz tváre, pohyby tela, celú ich osobnosť, reakcie a správanie na kurte. Taktiež som si vizualizoval aj jednotlivé výmeny.

Keď som potom prišiel na kurt, na mnohé veci som bol mentálne pripravený. Mnoho hráčov chytá stres a panika, keď prichádzajú odohrať svoj prvý zápas na veľký centrálny kurt. Ja som sa tam od vstupu cítil ako doma.

Tešilo ma, keď tam bolo 15-tisíc fanúšikov, vopred som si totiž predstavoval búrlivú atmosféru a to, ako ľudia tlieskajú, skandujú, užívajú si tenis. Predstavoval som si aj súperove údery. Pre mňa bola veľmi dôležitá vizualizácia určitých momentov, ktoré keď neskôr skutočne nastali, bol som pripravený okamžite zareagovať a neostať zaskočený.

Takáto príprava ušetrí veľa času, minimalizuje počet zlých rozhodnutí a dodá sebadôveru.

V druhom kole Rolland Garros 1999 ste za necelé dve hodiny vyradili vtedajšiu svetovú jednotku Rusa Jevgenija Kafeľnikova. Ten sa vyjadril, že ste boli súper, na ktorého nevedel zahrať, vynikajúco ste dokázali eliminovať jeho najsilnejšie zbrane. Ako sa dá naučiť analyzovať hru súpera a dosiahnuť, aby loptička začala hľadať vás a nie vy ju?

Naučiť sa to dá a sú na to rôzne spôsoby. Je potrebné naučiť sa, kedy pozerať na súpera a začať ho analyzovať. Dôležité je začať ho analyzovať vtedy, keď hrá pod stresom a adrenalínom, keď väčšina rozhodnutí prichádza naturálne a podvedome.

Práve rozhodnutia mimo kontrolovaného vedomia sú najväčšou slabinou športovcov, nakoľko v takom stave opakujú rovnaké činy a stávajú sa pre súperov čitateľnými.

Najlepší hráči na svete sú najlepší preto, lebo v kritických momentoch nehrajú podvedome, ale naopak, vedome hrajú to, čo majú zahrať. Dá sa to naučiť, no je to dlhý proces, a aj mne to trvalo niekoľko rokov.

Hru súpera určite neprečítate sledovaním televízie. Je tam síce vidieť, aký úder zahrá, ale to nestačí. Je potrebné vidieť celé dianie, vnímať oči, pohyby tela, reakcie, auru. Podľa toho sa dá rozpoznať, v akom rozpoložení daný hráč je.

V neposlednom rade je potrebné si tieto pozorovania po zápase zapísať a porovnať s písomnou prípravou pred zápasom. Postupom času sa to stane automatickou činnosťou a mnohé veci sa vryjú do pamäte aj bez písania.

Čo bolo vašim motívom a hnacou silou, od momentu, keď ste dostali prvú tenisovú raketu?

Miloval som tenis od začiatku a veľmi ma bavil. Miloval som vyhrávať a cestovať a to mi ostalo doteraz. Bol som šťastný, keď som hral na turnajoch, bolo to pre mňa určite ľahšie ako príprava na tréningoch. Vnímal som to skoro ako dovolenku a vykúpenie z tréningového režimu.

