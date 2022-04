Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)

TASR | 15. apr 2022 o 15:20 Share Tweet 0

Až do 57. minúty to vyzeralo, že Japonsko by mohlo získať svoj prvý bod.

PIEŠŤANY. Hokejisti Kazachstanu si na turnaji A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov v Piešťanoch pripísali druhé víťazstvo. V piatkovom zápase zdolali rovesníkov z Japonska 4:3. Všetky informácie o MS v hokeji do 18 rokov 2022 - I. divízia I. divízia MS v hokeji do 18 rokov 2022: Kazachstan - Japonsko 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) Góly: 28. Kitarov, 42. Logvin, 48. Ospanov, 57. Nurlan - 8. Ušio, 19. Suzuki, 53. Ušio Tabuľka I. divízie MS v hokeji U18 2022



Súvisiace články