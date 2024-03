Akoby ho zrazilo auto. Van Aert kričal od bolesti. Spadol vlastnou vinou?

BRATISLAVA. Bol to hrozný pohľad. Na zemi ostalo ležať viac ako desať pretekárov v roztrhaných dresoch, bicykle pohádzané medzi nimi. Ozýval sa plač a nárek. Aj veľkí šampióni prežívali krutú bolesť.

Zo širokej trojprúdovej cesty sa odbočí na úzku vidiecku cestu. Je to nebezpečné miesto a organizátori pretekov Okolo Flámska práve túto pasáž z trate vyradili vzhľadom na bezpečnosť pretekárov. Na Dwars door Vlaanderen ju nepochopiteľne zachovali. Obe súťaže pritom pipravuje tá istá organizácia.

„Takýto hrozný pád som ešte nevidel naživo. Bolo to strašné. Wout doslova reval od bolesti. Hneď ste vedeli, že toto je koniec jeho nádejí na Okolo Flámska aj na Roubaix,“ opisoval reportér VRT Renaat Schotte, ktorý prechádzal okolo na motorke.

Visma nakoniec klasiku vyhrala. Zvíťazil Matteo Jorgenson, ale v tíme vládol napriek tomu smútok. Zisk v tomto prípade bol menší ako strata. Viacerí členovia tímu sa vyjadrili, že to bolo trpké víťazstvo.

„Bol to veľmi krutý pohľad. No najhoršie zo všetkého je, že vy musíte sadnúť a ísť ďalej, pretože preteky pokračujú. Musíte nechať na ceste niekoho, kto sa zvíja od bolesti,“ hovoril športový riaditeľ tímu Visma Grischa Niermann.

„Veľmi to mrzí. Wout je mi blízky a prajem mu, aby raz Okolo Flámska aj Roubaix vyhral. Naozaj bol v životnej forme. Zvyšok pretekov som šiel s tým, že som stále naňho myslel,“ hovoril Benoot pre Het Nieuwsblad.

Je veľmi nepravdepodobné, že by sa Belgičan vrátil k tréningu v najbližšej dobe. Teoreticky by mohol stihnúť Tour de France alebo olympijské hry, bude to však závisieť aj od toho ako rýchlo sa zotaví a kedy sa vráti k tréningu.

Podľa športového lekára Krisa Vandermierena je rozsah jeho zranení podobný s vážnymi dopravnými nehodami.

Visma ráta straty

Pre tím Visma je to najhoršia správa, no predchádzali jej ďalšie negatívne. Celú jasnú časť bojuje tím s viacerými zraneniami a tri dni pred pretekmi Okolo Flámska nie je jasné, kto vôbec bude štartovať.

Van Aert je prirodzene mimo. Christopha Laporta trápi vírus, Jan Tratnik si pred týždňom na Gent – Wevelgem poranil koleno, Dylan van Baarle ochorel, Per Strand Hagenes sa zranil pri páde na E3 Saxo Classic. Benoot síce v stredu na Dwars door Vlaanderen štartoval a skončil štvrtý, ale nie je celkom fit. Má narazené rebrá.

Jediný istý na nedeľňajšie Ronde v drese Visma Lease a Bike je Matteo Jorgenson, ktorý je vo výbornej forme.