Mal veľkú motiváciu, diváci kričali jeho meno. Kubiš finišoval medzi najlepšími

Lukáš Kubiš skončil v etape z Prešova do Popradu siedmy. Vyššie vo výsledkovej listine bol len v roku 2021, keď v Dolnom Kubíne finišoval štvrtý.

"Snažil som sa dostať čo najviac dopredu. Tento záver som poznal do detailu, keďže som si ho bol prejsť minulý týždeň. Bola to pre mňa výzva presadiť sa," povedal rodák zo Zvolena akreditovaným médiám.

Kubiš ukázal prvýkrát znalosť trate po najťažšom stúpaní Branisko. V zjazde dupol do pedálov a dokázal sa sám dotiahnuť na vedúcu skupinu.

Dokonca jeden zo športových riaditeľov chcel, aby sa etapa neutralizovala a vôbec sa nepretekalo. To však neprešlo a postupne sa aj počasie umúdrilo.

Druhá etapa bola síce najkratšia, no mnohí si ju rozhodne neužili. Na štarte v Prešove husto pršalo, a tak sa nielen cyklisti schovávali všade, kde mohli.

"Ten zjazd som perfektne poznal, a tak som si docvakol únik, ktorý mal 30 sekúnd k dobru," povedal líder banskobystrickej Dukly.

Vo vedúcej skupine sa ocitol aj s Thibautom Pinotom, no spolupráca viazla a postupne malú skupinu dostihol pelotón na čele s jazdcami Quick Stepu.

Kubiš si výborne počínal aj v závere. Na technickom úseku so zúženou vozovkou zvládol boj o pozície a dostal sa do špurtu. A to bez tímovej podpory.