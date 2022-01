Mladí biatlonisti v mixe stratili viac ako 1,5 minúty, trestnému kolu sa vyhli

POKLJUKA. Slovenskí biatlonisti Zuzana Remeňová a Damián Cesnek obsadili 6. miesto v mixe dvojíc na juniorských majstrovstvách Európy v slovinskej Pokljuke.

Slovenská dvojica potrebovala jedenásť náhradných nábojov, no vyhla sa trestnému kolu a do cieľa prišla s mankom 1:36,2 minúty na víťazné Nemecko. Johanna Puffová a Darius Lodl zvládli preteky len so štyrmi dobíjaniami a finišovali v čase 40:22,0 min.

Druhí skončili Rusi Anastasija Grišinová a Jevgenij Jemerchonov so stratou 12,5 sekundy a tretí finišovali Fany Bertrandová a Paul Fontaine z Francúzska (+13,7 s).