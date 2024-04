Basketbalistky Prahy zlomili kliatbu. Hejková dosiahla ďalší medailový úspech

Európska liga žien - o 3. miesto

Legendárna slovenská trénerka sa predstavila na Final Four turnaji Euroligy celkovo 16-krát, svoju zbierku úspechov tak rozšírila o ďalší cenný kov (zlato - 1999, 2000, 2007, 2008, 2015, bronz - 1996, 1997, 2019, 2024).

Jej tím deklasoval v súboji o 3. miesto na Final Four turnaji v tureckom Mersine domácu Cukurovu 95:67.

MERSIN. Slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková získala so ZVVZ USK Praha v Európskej lige (Eurolige) bronz.

"Konečne. Na Slovensku a v Česku sa štvrtému miestu hovorí, že je to zemiaková medaila. Mám rada zemiaky, ale bronzová medaila je oveľa lepšia. Bol to veľký rozdiel v našej hre, ak porovnáme piatok a nedeľu. Bola to totožná hra, akú predvádzame celú sezónu.

V prvom rade, hrali sme tento duel s rozohrávačkou a v tomto stretnutí to bolo úplne odlišné. Mohli sme tak hrať našu hru, ktorú hráme celú sezónu – tímová obrana a útok.

Pre súpera tak bolo ťažké vedieť, kto sa v danej chvíli ako rozhodne, či vystrelí za tri body, alebo urobí nájazd do koša. Oceňujem, že mám veľký tím," povedala Hejková na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii.