Giannis a Holiday zariadili výhru Bucks, Sacramento má istotu play off

Jeho spoluhráč Giannis Antetokounmpo dosiahol triple double za 38 bodov, 17 doskokov a 12 asistencií. Dvojnásobný najužitočnejší hráč súťaže sa vrátil do zostavy Bucks po tom, ako vynechal predošlý zápas s Detroitom pre problémy s kolenom.

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v noci na štvrtok v NBA na palubovke Indiany Pacers 149:136 a poistili si vedúcu priečku v tabuľke. Slávili piate víťazstvo z uplynulých šiestich stretnutí. Istotu play off má Sacramento, ktoré vyhralo v Portlande 120:80.

Sacramento uspelo na pôde Portlandu 120:80 a zaistilo si miestenku do play off. Kings postúpili do vyraďovačky prvýkrát od roku 2006.