Prekvapenie v NBA. Najlepší tím základnej časti končí v prvom kole

NEW YORK. Basketbalisti New Yorku Knicks a Miami Heat si vybojovali postup do 2. kola play-off NBA.

Knicks triumfovali v piatom súboji 1. kola na palubovke Clevelandu 106:95 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy.

Hráči Miami vyradili v piatich zápasoch najlepší tím základnej časti Milwaukee, postup do semifinále Východnej konferencie spečatili v noci na štvrtok víťazstvom na pôde Bucks 128:126 po predĺžení. K úspechu Heat prispel Jimmy Butler 42 bodmi.