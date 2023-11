Rozbehnuté Sacramento nezastavil ani LeBron James, v zápase však dosiahol 108. triple-double

Kings si pripísali štvrtý triumf v sérii. LeBron James zaznamenal svoje 108. triple-double v kariére, no ani to nestačilo Lakers k úspechu.

NEW YORK. Basketbalisti Sacramenta zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NBA na palubovke Los Angeles Lakers 125:110.

"Neviem, či sa dá určiť, kedy bude mať dosť. Vie to len jeden človek a to je on.

Možno to vie ešte ovplyvniť jeho manželka. Je úžasné, že toto dokáže vo svojom veku, je to fenomenálne.

Som ohromený zakaždým, keď proti nemu hráme," povedal kouč ohľadom 38-ročného hráča pre AP.

Domantas Sabonis zaznamenal v drese Kings 29 bodov a 16 doskokov. De'Aaron Fox a Kevin Huerter prispeli zhodne 28 bodmi.

Lakers prehrali po troch triumfoch a prvýkrát neuspeli pred vlastnými fanúšikmi.

VIDEO: Zostrih najlepších akcii