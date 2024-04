Vlani zažil trpkú prehru krok pred finále, Boston má šancu na odvetu

NEW YORK. Basketbalisti New Orleans Pelicans zvíťazili zápase play in o ôsmu nasadenú pozíciu Západnej konferencie NBA nad Sacramentom Kings 105:98. V 1. kole play-off narazia na Oklahoma City Thunder.

Vo východnej vetve Miami Heat zdolalo Chicago Bulls 112:91 a na úvod vyraďovacej fázy ho čaká víťaz základnej časti Boston Celtics.

Tieto tímy sa stretli vlani v konferenčnom finále a po sedemzápasovej dráme sa tešilo z postupu do finále Miami, v ktorom nestačilo na Denver.