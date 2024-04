VIDEO: Booker sa blysol 52 bodmi, napodobnil zápis Chamberlaina

Suns (44-31) sa tak priblížili na rozdiel jedného duelu k "pelikánom" (45-30) na šiestej priečke v Západnej konferencii, ktorá znamená priamy postup do play-off. Tímy sa opäť stretnú v nedeľu, tentoraz vo Phoenixe.

NEW YORK. Devin Booker pomohol 52 bodmi k víťazstvu Phoenixu na palubovke New Orleans Pelicans 124:111 v nočnom zápase NBA.

"Bolo to ako deja vu. Keď sa to dialo, nemohol uveriť, že sa mu to podarilo znova," citovala AP Bookerovho spoluhráča Kevina Duranta.

Bookera prišlo podporiť až 40 priateľov a rodinných príslušníkov z jeho rodného mesta Moss Point vzdialeného približne 170 km.