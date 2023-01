Boston si upevnil vedúcu pozíciu, Memphis s ôsmou výhrou v rade

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu potvrdili v zámorskej NBA post lídra súťaže, keď si doma poradili s New Orleans 125:114. Najlepším strelcom bol so 41 bodmi Jaylen Brown.

Boston uspel aj napriek absencii Marcusa Smarta a Roberta Williamsa III. Hosťom zasa pre zranenia chýbali Zion Williamson a Brandon Ingram, strelecky sa darilo C.J. McCollumovi s 38 bodmi.