LeBron potiahol Lakers za postupom do play-off, Golden State má po sezóne

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers postúpili do play off zámorskej NBA. V noci na stredu vyhrali na palubovke New Orleans 110:106.

Ich súper môže ešte postúpiť cez Sacramento, ktoré si poradilo 118:94 s Golden State.

Lakers potiahli k víťazstvu LeBron James a Anthony Davis, ich tím narazí v prvom kole vyraďovačky na úradujúceho majstra Denver Nuggets.

Hviezdny James mal 23 bodov a k triple double mu chýbalo po jednej asistencii a doskoku. Davis mal double double s 20 bodmi a 15 doskokmi.