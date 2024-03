Jokič potiahol Denver k ďalšej výhre, v San Antoniu zaznamenal 31 bodov

Orlando triumfovalo na palubovke Toronta 113:103. V drese hostí sa najviac darilo Franzovi Wagnerovi s 19 bodmi a Paolovi Bancherovi so 17. Domáci zaznamenali šiestu prehru po sebe.

NEW YORK. Bam Adebayo zaznamenal 22 bodov a deväť doskokov a pomohol Miami v nočnom zápase NBA ukončiť sériu štyroch prehier. Heat zvíťazili 108:95 nad Detroitom.

Zion Williamson nastrieľal 34 bodov a New Orleans Pelicans aj vďaka nemu zdolali Los Angeles Clippers 112:104. Clippers však zostali na štvrtom mieste v Západnej konferencii, no New Orleans je v tesnom závese.