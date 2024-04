VIDEO: Denver šokujúco prehral a prišiel o pozíciu lídra, Wembanyama exceloval

NEW YORK. Basketbalisti Denveru prekvapujúco prehrali na palubovke San Antonia 120:121 a prišli o prvú priečku Západnej konferencie NBA.

Uspela aj Minnesota, ktorá zdolala Atlantu 109:106. Hawks tak definitívne obsadia na východe 10. priečku a do play off sa dostanú iba cez dve víťazné stretnutia v play in vonku.

Cleveland zvíťazil v dôležitom súboji proti Indiane 129:120 a získal priamu miestenku do play off.

Sacramento naopak doma podľahlo v súboji tabuľkových susedov Phoenixu o jediný bod 107:108 a zosunulo sa na 9. priečku Západnej konferencie.

NBA - výsledky:

Philadelphia - Orlando 125:113

Washington - Chicago 127:129

Boston - Charlotte 131:98

Cleveland - Indiana 129:120