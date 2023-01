LeBron James exceloval, Lakers zvíťazili na palubovke Portlandu

Thunder zároveň ukončili nezdolateľnosť Denveru na domácej palubovke, ktorá trvala 16 duelov. V tabuľke sú na 11. priečke, prvej pod čiarou postupu do vyraďovacej časti, no iba o horšiu bilanciu vzájomných zápasov s Golden State.

Prehral aj druhý najlepší tím západu Memphis a to o dva body vo Phoenixe 110:112. Do zostavy Suns sa vrátil po siedmich dueloch veterán Chris Paul a hneď si pripísal double double 22 bodov a 11 asistencií.

"Ak by bolo jednoduché udržať si 30-bodový náskok, tak by sa to dialo v každom zápase. Zvíťazili sme a to jediné je dôležité."

Hráči Los Angeles Lakers zvíťazili na palubovke Portlandu Trail Blazers 121:112. Hostí potiahol LeBron James, ktorý zaznamenal 37 bodov.

Brooklyn Nets vyhrali na pôde úradujúcich šampiónov Golden State Warriors 120:116. Víťazov viedol Kyrie Irving s 38 bodmi a 9 asistenciami.

Nic Claxton si vylepšil osobné maximá hneď v dvoch ukazovateľoch - nazbieral 24 bodov a 15 doskokov.