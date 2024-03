VIDEO: Aj Dončič sa chytal za hlavu. Jeho spoluhráč rozhodol parádnou strelou

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v zápase zámorskej NBA nad Phoenixom Suns 140:129 aj bez hviezdneho Giannisa Antetokounmpa, ktorý pauzoval pre zranenie zadného stehenného svalu.

"Je to veľké víťazstvo. Jedna z našich najsilnejších stránok je šírka nášho kádra. Bobby Portis by bol v základne v každom inom tíme, no vie, akú úlohu má u nás.