Líder NBA nečakane zaváhal na domácej palubovke, Detroit prehral po 67-krát v sezóne

Fotka zo zápasu Boston Celtics - New York Knicks. (Autor: TASR/AP)

New Orleans zvíťazil na palubovke Sacramenta a zvýšil svoje nádeje na priamy postup do play off.

NEW YORK. Basketbalisti Detroitu utrpeli už 67. prehru v tejto sezóne. V noci na piatok nestačili doma na Chicago 105:127. V drese hostí sa blysol DeMar DeRozan, zaznamenal 39 bodov. Nikola Vučevič pridal 27 bodov a 11 doskokov. Darilo sa aj Jalenovi Brunsonovi, ktorý rovnako nastrieľal 39 bodov a pomohol New Yorku Knicks k triumfu v Bostone 118:109. Pre Knicks to bolo tretie víťazstvo po sebe. Portland doma nestačil na Golden State 92:100. Stephen Curry zaznamenal v drese Warriors 22 bodov, Jonathan Kuminga pridal 19. Golden State si už vybojoval miesto v play-in, ale môže si ešte vylepšiť svoje umiestnenie v play-of. "Vedeli sme, že budú hrať tvrdo a s množstvom energie a z väčšej časti to fungovalo, ale my sme boli naozaj disciplinovaní, mali sme skvelú obranu," citovala Curryho agentúra AP. Utah zdolal Houston 124:121 a ukončil sériu 13 prehier. Pomohol mu k tomu Luka Samanič, keď dosiahol sezónne maximum 22 bodov. New Orleans zvíťazil na palubovke Sacramenta 135:123 a zvýšil svoje nádeje na zabezpečenie si automatického postupu do play off. V kľúčovom súboji Západnej konferencie Pelicans si zabezpečili šieste miesto a ak zvíťazia v posledných dvoch zápasoch základnej časti, vyhnú sa play in turnaju. V piatok nastúpia vonku proti Golden State a v nedeľu hostia doma Los Angeles Lakers. VIDEO: Zostrih najlepších akcii NBA - výsledky: Boston Celtics - New York Knicks 109:118 Najviac bodov: Tatum 18, Pritchard 16, Brown a Hauser po 15 - Brunson 39, DiVincenzo 17, Hart 16 (16 doskokov) Detroit Pistons - Chicago Bulls 105:127 Najviac bodov: Duren 20 (11 doskokov), Sasser 20, Ivey 16 - DeRozan 39, Vučevič (11 doskokov), White 18 Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 92:100 Najviac bodov: Ayton 25 (11 doskokov), Henderson 18 (12 asistencií), Walker 17 (16 doskokov) - Curry 22, Kuminga 19, Wiggins 15 Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 123:135 Najviac bodov: Fox 33, Barnes 22, Murray 19 - McCollum a Williamson 31, Murphy 27 Utah Jazz - Houston Rockets 124:121 Najviac bodov: Samanič 22, George 20, Sensabaugh 27 - VanVleet 42, Whitmore 18, Thompson 15 (10 doskokov) Tabuľky NBA Východná konferencia: Západná konferencia:

