Neuveriteľný zápis Lebrona. Ako prvý v histórii dosiahol métu 40-tisíc bodov v NBA

"Je to dôkaz, že LeBron venuje mnoho času a prostriedkov, aby sa uistil, že je nielen zdravý, ale aj na vysokej úrovni," citovala trénera domácich Darvina Hama agentúra AP.

NEW YORK. Americký basketbalista LeBron James sa stal prvým hráčom zámorskej NBA, ktorý dosiahol hranicu 40.000 bodov.

Trpko-sladký pocit

"Byť v niečom prvý je príjemné, najmä v lige, ktorou prešlo mnoho slávnych osobností. Lenže hlavná vec je vždy víťazstvo a hnevá ma, že tento míľnik prišiel v deň, keď sme prehrali.

Navyše proti súperovi, ktorý hral extrémne dobre. Predviedli sme solídnu hru, no neboli sme schopní duel uzavrieť. Takže je to trpko-sladký pocit," priznal podľa AFP James, ktorý bude mať v sezóne ešte veľa práce, aby priviedol svoje mužstvo do play-off medzi najlepšiu osmičku konferencie.

Lakers sú na západe na 10. mieste a držia tak poslednú play-in pozíciu. Denver je po šiestom triumfe za sebou tretí iba o pol duelu za vedúcou Minnesotou.