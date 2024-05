Levice dokonali majstrovský hetrik, na Spiši ukončili finálovú sériu

Michal Madzin, tréner Patriotov: "Veľká vec. Priebeh zápasu nám vlial obrovskú energiu a vieru v to, že to môžeme zvládnuť. Podarilo sa a tešíme sa, že držíme pohár nad hlavou. Do tohto stretnutia sme vošli s veľkou energiou, v prvom polčase sme si urobili takmer 20-bodový náskok. Spišská síce v tretej štvrtine stiahla na 12 bodov, ale dôležité je, že v priebehu dvoch-troch minút sme to opäť natiahli na 20 bodov a vtedy, myslím si, že sme zlomili zápas."

Boris Bojanovský, hráč Patriotov: "Vždy je to parádny pocit. Už sme z toho urobili takú tradíciu, že keď sa nevyhrá titul, tak je to sklamanie. Sme radi, že sa nám to opäť podarilo a boli tu s nami naši fanúšikovia. Môžeme oslavovať.“

Teo Hojč, tréner Rytierov: "Podľa mňa rozhodla kvalita Levíc, zaslúžene vyhrali a gratulujem im k titulu. Pre nás má striebro cenu zlata, aspoň pre mňa, vzhľadom na to, aká bola sezóna. Vybojovali sme si finále, vyhrali sme jeden zápas v Leviciach a chceli sme to trochu natiahnuť, ale súper bol lepší. Prehrali sme s tímom, u ktorého sme mohli vidieť, čo znamená Európsky pohár FIBA a na to sa poskladá družstvo. My sme hrali bez Michaela Fuseka a bolo to cítiť, možno by to bolo inak, ale chýbal nám. Do finále sme išli zo 6. miesto, čo je niečo výnimočné a nič také sa doteraz nestalo. Vždy sa to dá urobiť lepšie, ale pri zhrnutí všetkého som šťastný."

Viktor Juríček, hráč Rytierov: "Keď z nás toto celé opadne, tak si možno o pár dní uvedomíme, že zo 6. miesta, vo veľmi náročnej sezóne, ktorá bola pre nás všetkých ťažká, sa nám podarilo prebojovať do finále. Treba dať všetok kredit Leviciam, ukázali, ako sa má hrať kolektívny basketbal a ukázali svoju kvalitu. Gratulujem im."