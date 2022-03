Jendrichovský: Nároky Rusov sme nevedeli splniť. Potom sa diali nepochopiteľné veci

Veľmi milo ma prekvapila Channon Flukerová. Povedala, že sa jej u nás páči a má to tu rada. Rozhodla sa, že sezónu dokončí v Košiciach. Všetko je to postavené na vzájomnej dohode. Môže odísť kedykoľvek, keď to tak bude cítiť.

Vnímali to podobne aj jej dve krajanky?

Myslím si, že boli skôr rozhodnuté odísť. Po tomto rozhovore to však prestali riešiť. Je možné, že sa to znova zopakuje. Oni cítia, že vo svojej prvej vážnej sezóne v Európe môžu niečo uhrať a bolo by im veľmi ľúto teraz pred koncom odísť.

Rozprávali ste sa o vojne aj s mladými slovenskými hráčkami, ktorých je v tíme väčšina?

Aj oni to svojím spôsobom prežívajú a vnímajú, čo sa neďaleko nás odohráva. Basketbal hrajú popri štúdiu. Nemyslím si však, že by ich to zasiahlo natoľko, aby nechceli chodiť do školy alebo na basketbal.