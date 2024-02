Slováci vytrápili najlepší tím sveta. V Rige sme nechali srdce, vraví reprezentant

To platilo aj v prvých dvoch kolách skupiny C v kvalifikácii na EuroBasket 2025. Slovenskí basketbalisti si po nich môžu povedať, že sú na tom rovnako, ako súčasní majstri Európy Španieli.

To sa im aj čiastočne podarilo. Proti favoritom ukázali, že počas väčšiny zápasu dokážu držať krok so súperom. V posledných štvrtinách rozhodovali detaily či skúsenosti.

Naglič pred duelom s Lotyšskom príjemne prekvapil. Do základnej päťky postavil práve Jakuba Mokráňa so Samuelom Volárik. Prvý menovaný patrí medzi najlepších brániacich hráčov v českej lige, druhý menovaný je zasa pravdepodobne najlepším v slovenskej súťaži.

Lotyši mali v zápasovej nominácii troch hráčov zo španielskej najvyššej súťaže, najlepšej európskej ligovej súťaže. Ďalších dvoch z Turecka a dvoch z Talianska, ktoré sa kvalitou radia hneď za španielsku ligu.

„Aj keď majú talentovaný tím a ich hráči hrajú na vysokej úrovni, ak sa im na palubovke vyrovnáte s nasadením, nezáleží na tom, koľko talentu majú,” povedal po stretnutí naturalizovaný basketbalista v slovenských farbách Andre Jones.

„Toto sme dnes ukázali počas tridsiatich minút,” zhodnotil.

Brodzianskemu znechutili basketbal, tvrdil expert

V druhom polčase slovenskí basketbalisti dokonca zmazali sedembodovú stratu a išli po prvýkrat do vedenia. Bolo to ale aj poslednýkrát. V útoku to ale vyzeralo oproti zápasu s Belgickom lepšie, no naši nevyužili niekoľko dobrých pozícii.

Vladimír Brodziansky sa v útoku často dostával na “low poste” do pasce. Bol vždy zdvojený či strojený. Lotyši na neho boli pripravení, rovnako tak aj Belgičania.