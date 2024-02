Slováci neboli v Lotyšsku ďaleko od úspechu. Naglič: Chlapci dali do toho všetko

RIGA. Basketbalisti Slovenska boli vo svojom druhom vystúpení v C-skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2025 oveľa bližšie k víťazstvu, ako tomu bolo v domácom zápase s Belgickom. V Rige vzdorovali favorizovanému Lotyšsku do samotného záveru, v ktorom sa prejavila kvalita a skúsenosti na strane domáceho tímu. Aj napriek prehre 52:64 prevládali v slovenskom tábore pozitíva. Zverenci trénera Aramisa Nagliča sa evidentne poučili zo štvrtkového vstupu do kvalifikačných bojov a v Lotyšsku to bol z ich strany koncentrovaný výkon. Strelecky to nebolo nejako výrazné, ale defenzívne dlho nepúšťali súpera k jeho hre.

Ukázali sme charakter, povedal Naglič "Fyzicky to bolo veľmi náročné. Lotyšsko má zautomatizované veci v útokoch, čo sa dalo vidieť v ich predchádzajúcich zápasoch. Hrajú veľmi rýchlo, s vysokou kvalitou. Možno nemáme takú kvalitu, aby sme dali viac bodov a začali takéto duely vyhrávať. Je to na pochvalu, že sme s takouto súpiskou dokázali odohrať takýto zápas proti Lotyšsku, top tímu. Gratulujem chlapcom k ich bojovnosti, dali do toho všetko, čo v sebe mali. Ukázali sme charakter. Robili sme to, na čom sme sa dohodli po väčšinu času a ukázalo sa to aj na konečnom výsledku," uviedol po zápase kouč Slovenska.

Tréner slovenskej basketbalej reprezentácie Aramis Naglič (Autor: TASR)

Slovenský tím sa dokázal viackrát vyhrabať z výraznejšieho manka a na začiatku druhého polčasu byť dokonca na malý moment vo vedení. Práve fakt, že s favoritom držal krok, môže byť pozitívom do ďalších kvalifikačných bojov. "Som na nás hrdý. Na to, že sme ukázali takúto bojovnosť. Lotyšsko patrí k top tímom v Európe, hrali sme v brutálnej atmosfére. Ja som pred toľkými ľuďmi divákmi ešte nehral, ako aj väčšina našich chalanov. Myslím si, že ľudia doma budú na nás hrdí. Obaja sme mali veľa otvorených striel, ktoré sme mohli premeniť a mohlo to vyzerať inak. Lotyši si to na konci podržali. Ukázali svoju psychiku a skúsenosť – keď bolo treba, strely premenili. Je to pre nás ale veľký krok, takýmito zápasmi naberáme skúsenosti,“ povedal pre TASR pivot Jakub Mokráň.

Získali skúsenosti a zdravé sebavedomie Pred približne 11-tisíc divákmi sa o víťazovi rozhodovalo v záverečnej štvrtine. Ešte približne osem minút pred koncom prehrávalo Slovensko rozdielom jedného útoku (43:46), ale neskôr inkasovalo od Lotyšov 8 bodov za sebou, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. Domáci basketbalisti si už následne skúsene postrážili záver a do tabuľky C-skupiny zaknihovali druhé víťazstvo. "Myslím si, že sme ukázali, že môžeme hrať na takejto úrovni. Počas dvoch-troch minút súper trafil ťažké strely, tam sa zlomil zápas. Všetci sme do toho dali všetko, som na chalanov hrdý. Organizačne sme urobili všetko, čo sme mohli. Potom sa ukázala individuálna kvalita, Lotyšsko trafilo ťažké strely a zápas sa skončil žiaľ, v ich prospech,“ vyjadril sa rozohrávač Mário Ihring.