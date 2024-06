Rozum mi povedal: Treba platiť hypotéku. Z práce chodil na tréning, musel niečo obetovať

V novembri 2022 sa vrátil z basketbalového dôchodku, no teraz sa do neho po druhýkrát v kariére vracia. „Rozum vtedy zhodnotil, že treba aj platiť hypotéku.

Večne mladý (úsmev). Stále ma baví nahánať sa za loptou, aj keď to už bolí o niečo viac, ale stále si to užívam.

Ako sa postupne mení človek a život, tak nastávajú zmeny. Pred rokom a pol sme sa rozišli. Mám novú priateľku, s ktorou žijem, ako aj so synom a psom. Dá sa teda povedať, že sa to plní, aj keď trochu inak (úsmev).

Sezóna 2019/2020 mala byť vašou poslednou v profesionálnej kariére. V novembri 2022 ste sa ale vrátili z basketbalového dôchodku. Prečo?

Vzniklo to pri jednej nepríjemnej udalosti, konkrétne pohrebe „Kilyho“ Kropiláka, kde som sa stretol s celým vedením Interu. Manažér klubu Mišo Ondruš ma oslovil s tým, že majú omladené družstvo a vedel by si predstaviť, že by som tých chalanov mentoroval a skúsil si s nimi popri práci zahrať.

Povedal som, že dobre, môžeme to skúsiť. Neskôr som na tréningu zistil, že by to mohlo fungovať, aj keď som oproti nim trošičku strácal v rýchlosti. Dnes to rozhodnutie vôbec neľutujem a veľmi som si ho užil.