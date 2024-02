Kto čaká Slovákov? Kľúčový muž pôsobí v Rusku, ale zväz to nezaujíma

Zaujímavosťou je, že Belgicko bolo jediným tímom, ktorý porazil Španielsko počas víťaznej cesty Španielov za titulom majstrov Európy v roku 2022. V nedeľu to môžu Belgičania zopakovať v druhom skupinovom zápase, zatiaľ čo na Slovákov čaká výber Lotyšska v Rige.

Tieto aspekty hry sa od Belgičanov dajú čakať aj v aréne na Pasienkoch, kde nastúpia proti slovenskej basketbalovej reprezentácii v kvalifikácii na ME 2025.

BRATISLAVA. Nazývajú sa “Belgické levy”. Lev ako zviera je vždy verný svojej svorke, to platí aj o ich tíme: „Hlavným cieľom Belgicka je hrať so srdcom a mať kolektívne hodnoty,” tvrdí pre Sportnet belgický novinár Benoît Peeters.

Od roku 2011 sú Belgičania tradičným účastníkom Eurobasketu. V blížiacej sa kvalifikácii sa očakáva, že práve Slovensko by ich mohlo potrápiť v boji o postup. Favoritom skupiny sú Španieli, Lotyši by ním boli tiež, no ako jeden z hostiteľov majú postup na hlavný turnaj istý.

Čas na revanš

Nebolo to tak dávno, čo sa slovenskí basketbalisti stretli práve s Belgickom v kvalifikácii. Bolo to v rokoch 2021 a 2022, keď na seba narazili v bojoch o MS v basketbale 2023, pričom Slováci prehrali jasne 57:83 a 59:102.

V zostave vtedy figurovali hráči prevažne zo slovenskej ligy. Chýbali opory ako Brodziansky, Ihring či Fusek. Tentokrát to však bude inak, Slovensko má v súčasnosti viac hráčov v popredných európskych súťažiach.