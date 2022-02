Brodziansky je v poriadku. Basketbalistov čakajú zápasy desaťročia so Srbskom

"V našom výbere je to najlepšie, čo momentálne máme. Týchto 15 hráčov zabojuje o čo najlepší výsledok. Ja som spokojný. K absencii Pavelku môžem povedať len toľko, že je to rozhodnutie hráča,“ vyjadril sa Meleščenko.

Brodziansky je v poriadku

Hlavnou témou pre realizačný tím bol zdravotný stav Vladimíra Brodzianskeho. Líder reprezentácie a španielskej Badalony sa stihol dať zdravotne do poriadku a je tak k dispozícii pre februárové zápasy.

"Za tie roky som zvyknutý, že to, čo život dáva, tak z toho musíme vychádzať. Jasné, že by to bola veľká strata. Aj teraz nie je úplne fit, no budeme sa ho maximálne snažiť využiť, aby zostal zdravý, pretože nám záleží na tom, aby jeho kariéra išla neustále hore.

Podľa mňa má najlepšiu sezónu, preto budeme dávať na neho obrovský pozor, aby nám pomohol, ale aby sme aj my mu pomohli,“ vyjadril sa kouč na adresu lídra tímu.

Nováčikom v 15-člennom menoslove je 18-ročný Dávid Novák. Hráč českej akadémie Basketball Nymburk môže hrať na pozícii rozohrávača alebo krídelníka.

"Tým, že Rožánek je zranený a potrebovali sme niekoho na perimeter, tak sme sa rozhodli pre niekoho, kto je budúcnosť slovenského basketbalu. Rátame s ním,“ ozrejmil Meleščenko. Z nominácie si vždy pred zápasom vyberie realizačný tím dvanástku hráčov.

Domáci duel so Srbskom dostal prívlastok aj "zápas desaťročia“, pre mnohých hráčov to bude pravdepodobne vrchol ich doterajšej kariéry.

Aktuálne sú Srbi v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) šiestym najlepším tímom na svete. Na lavičke majú navyše trénerskú legendu, Svetislava Pešiča.

Prídu aj diváci

Dobrou správou je, že po dlhom čase bude mať reprezentácia Slovenska aj divácku podporu. Levická športová hala by sa podľa medializovaných informácií mohla teoreticky zaplniť až do 50% kapacity.

Oba zápasy odvysiela v priamom prenose stanica RTVS Šport.

Po dvojzápase so Srbskom zakončia basketbalisti Slovenska účinkovanie v A-skupine kvalifikácie MS 2023 na prelome júna a júla.

Najskôr sa predstavia v Belgicku (30. júna) a potom doma s Lotyšskom (3. júla). Zo 4-členných skupín idú traja do ďalšieho kola kvalifikácie MS 2023.

Na nepostupový tím čaká druhé kolo predkvalifikácie ME 2025. Celkovo je pre Európu v hre 12 miesteniek na záverečný turnaj majstrovstiev sveta.

Dejiskom najbližšieho svetového šampionátu budú prvýkrát v histórii viaceré krajiny - Indonézia, Japonsko a Filipíny (25. augusta - 10. septembra 2023).