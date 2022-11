Slovenky zvládli zápas v Luxembursku. Suja: Víťazstvo sa nerodilo ľahko

Juraj Suja, tréner Slovenska: „Sme spokojní s víťazstvom v Luxembursku. Nerodilo sa ľahko, domáce hrali v prvej štvrtine dobre, rýchlo, agresívne, trafili strely a boli hore o 9 bodov, kým sme sa rozkukali. Potom sme postupne zobrali zápas do svojich rúk, z 9-bodového manka sme napokon vyhrali o 20 bodov. My sme spokojní, zobrali sme to, čo sme mali zobrať – dva body odtiaľto.“

Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: „Nezačali sme zápas úplne podľa našich predstáv, od prvej minúty sme chceli byť dominantné. Trafili ťažké strely, ale potom sme začali byť agresívne v obrane a to nám pomohlo v útoku. V druhom polčase nám popadali strely, brali sme sebavedomo strely, v obrane sme hrali lepšie a podľa toho skončil zápas.“

Barbora Wrzesińska, hráčka Slovenska: „Mali sme trochu rozpačitý začiatok zápasu, ale myslím si, že to bolo preto, lebo sme spolu rok nehrali a na ihrisku sme sa trochu hľadali. Súper hral takú obranu, že nás nechával strieľať a na začiatku nám to veľmi nepadalo. Potom sme už začali premieňať strely, hrať agresívnejšie v obrane a zápas sa otočil v náš prospech. Sme radi, že to nakoniec skončilo o 20 bodov. Verím, že sme urobili v tomto bloku prvý krok a ďalší bude podobný, tiež víťazný.“