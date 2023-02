LeBron je najlepší hráč všetkých čias, tvrdia hviezdy NBA. Legendy reagovali na rekord

„Každému, kto bol niekedy súčasťou tejto cesty so mnou za posledných 20 rokov, sa chcem veľmi pekne poďakovať, pretože bez vás by som tu nebol. Všetci ste mi pomohli. Vaša vášeň mi pomohla dostať sa do tohto bodu,” dodal.

Zagratulovali mu aj hudobníci ako Rihanna, Drake či Kendrick Lamar, ale aj basketbalisti ako Magic Johnson, Kevin Durant, Stephen Curry, Carmelo Anthony a ostatní.

VIDEO: Zostrih gratulácií od hudobníkov a basketbalistov