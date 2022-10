LeBron James je ako Tom Brady, vraví tréner. Legenda má na dosah rekord

James má na konte štyri majstrovské tituly v NBA, ten posledný získal v roku 2020 práve so svojím súčasným zamestnávateľom. Predtým sa tešil aj s Miami Heat a Clevelandom Cavaliers.



James však nie je len stroj na body, ale aj skvelý nahrávač. V počte asistencií je na 7. mieste historického poradia a do konca sezóny 2022/2023 môže byť štvrtý.

"Jedna z úžasných vecí na ňom je to, že často prihráva a má na to veľký talent. Je to jedna z jeho najväčších kvalít a napriek tomu zrejme zlomí historický bodový rekord. To je šialené," hovorí Erik Spoelstra, ktorý trénoval Jamesa počas jeho pôsobenia v Miami.

"Vždy sa snažil zlepšovať, staral sa o seba a môže hrať tak dlho ako bude chcieť. Nespomaľuje, je ako Tom Brady. Môže hrať, až kým si nepovie, že chce robiť niečo iné. Ale to sa asi nestane," myslí si Spoelstra.