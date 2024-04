Pobláznila Ameriku, prirovnávajú ju ku Currymu. Clarková sa stala jednotkou draftu WNBA

NEW YORK. Americká basketbalistka Caitlin Clarková sa stala jednotkou tohtoročného draftu zámorskej WNBA. Z prvého miesta si ju vybral klub Indiana Fever.

Indiana sa do play off naposledy prebojovala v roku 2016 a vo vlaňajšej sezóne mala druhú najnižšiu návštevnosť v profilige s priemerom 4066 fanúšikov na zápas.

Ešte pred draftom začali Fever predávať obmedzené množstvo vstupeniek na jednotlivé duely a lístky na stretnutia s Connecticutom a Los Angeles sa vypredali v priebehu niekoľkých hodín. WNBA už naplánovala vysielanie 36 zo 40 zápasov Indiany v národnej televízii.

Samotná Clarková priznala, že pred draftom bola nervózna.

"O tomto momente som snívala od druhého ročníka. Stálo ma to veľa tvrdej práce, veľa vzostupov a pádov. Vždy som však v seba verila. Pred draftom som povedala mame, že si to zaslúžim a preto som na to taká hrdá," citovala Američanku agentúra AFP.