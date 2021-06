Rozhodca mohol Češku pripraviť o výhru. Brutálna chyba, vraví Murray

PARÍŽ. Čiarový rozhodca skríkol "out", ona zdvíhala ruky nad hlavu. Vyhrala, postúpila do prvého grandslamového finále v kariére. V tom však empajrový rozhodca zoskočil dole a išiel úder skontrolovať. Loptička spadla do kurtu, zápas pokračuje, tvrdil. Česká tenistka Barbora Krejčíková v semifinále Roland Garros proti Grékyni Marii Sakkariovej odvrátila mečbal a v závere tretieho setu si sama vypracovala príležitosti uzavrieť zápas. Všetky informácie o Roland Garros 2021 >>> Za stavu 8:7 a 40:30 nastala predmetná výmena názorov s empajrovým rozhodcom. Krejčíková, ktorá stála blízko dopadu loptičky, bola presvedčená, že úder letel von z kurtu. To isté pôvodne zahlásil aj čiarový rozhodca.

O opaku bol presvedčený iba empajrový rozhodca Pierre Bacchi. Krejčíková sa mu snažila ukázať správnu stopu loptičky, on však bol presvedčený o svojej pravde. Výmena sa tak musela zopakovať.

Barbora Krejčíková a sporný moment na Roland Garros 2021. (Zdroj: TASR/AP)

Kritika od Murrayho Opakovanú výmenu bez pochybností vyhrala Sakkariová. Ako však v televíznom štúdiu stanice Eurosport ukázalo jastrabie oko, loptička z rakety gréckej tenistky spred niekoľkých sekúnd skutočne skončila v oute. Čiarový rozhodca mal pravdu a zápas sa mal skončiť. Pri zápasoch na antuke jastrabie oko nie je oficiálny rozhodovací nástroj, všetko záleží od rozhodcu. Techniku majú k dispozícii len pre zaujímavosť a vlastné potreby televízne stanice.

Zápas nakoniec vyhrala 25-ročná česká tenistka. Ďalší mečbal už premenila a postúpila do finále po setoch 7:5, 4:6, 9:7. "Pierre Bacchi nemusí písať ospravedlňujúci list do Brna. Bola by to krivda ako hrom," hovoril komentátor ČT Sport. K veľkej chybe čiarového rozhodcu, ktorá mohla obrať Češku o životné finále sa na sociálnej sieti okamžite vyjadrila aj niekdajšia mužská svetová jednotka a finalista Roland Garros z 2016 Andy Murray. "Toto je absolútne brutálna chyba empajrového rozhodcu," napísal na twitteri a pridal smajlíka s ironickým úsmevom. "Jastrabie oko!!! Ach," písala niekdajšia výborná hráčka štvorhry Rennae Stubbsová.

Tréner: Nepresné jastrabie oko Opačný pohľad na situáciu ponúkli viacerí športoví novinári a odborníci. Jastrabie oko pre televíziu je podľa nich nepresné. "Loptička bola v kurte..." napísala na twitteri bývalá svetová jednotka Chris Evertová. "Neexistuje žiadna istota, že tá stopa v televízii bola dobrá. Jastrabie oko nebolo na antuke riadne otestované. Preto sa nepoužíva. Podľa mňa je to dosť riskantné potom ukazovať takéto zábery, keď nie sú dosť dôveryhodné," dodal tréner Simony Halepovej a televízny analytik Darren Cahill.

Svoje názory prezentovali aj zahraniční novinári z New York Times. "Úplne súhlasím. Empajroví rozhodcovia potom môžu vyzerať zle neprávom. Rozhodcovia robia chyby, ale tieto televízne zábery nič nezaručujú," reagoval Christopher Clarey. "Keďže jastrabie oko nie je oficiálne na antuke schválené, má menej kamier na kurte, ako sa bežne používa. Takže tie zábery majú menšiu výpovednú hodnotu. Je to podľa mňa bezpredmetné vysielať," uviedol Ben Rothenberg. Ďakovala Novotnej aj Šafránkovej Pre Češku nakoniec tento sporný moment neznamenal stratu zápasu. Situáciu ustála aj psychicky. Postúpila do grandslamového finále. "Už ako juniorka som snívala, že raz postúpim v singli do grandslamového finále a bude to po veľmi dramatickom zápase. Aj v prípade dnešnej prehry by som bola na seba hrdá, lebo som dala do toho všetko," povedala Krejčíková po zápase.

Poďakovala sa aj Martine Navrátilovej a Janovi Kodešovi, legendám českého tenisu, ktorí boli priamo v Paríži a sledovali zápas.

Ako po všetkých zápasoch, aj tentokrát vzdala vďaku aj svojej bývalej trénerke Jane Novotnej, ktorá zomrela v roku 2017. "Jana Novotná z hora... pozerala sa na mňa. Veľmi mi chýba, chcem jej poďakovať, pretože vďaka nej som tu. Je to pre mňa dôležité povedať to nahlas," hovorila so slzami v očiach v rozhovore na kurte bývalej tenistke Marion Bartoliovej.