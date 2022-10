Doping ju pripravil o OH v Paríži. Indka dostala dištanc na tri roky

MONAKO. Jednotka pre integritu atletiky (AIU) potrestala indickú diskárku Kamalpreet Kaurovú zákazom činnosti na tri roky pre pozitívny test na druh anabolického steroidu stanozolol, látku našli vo vzorke moču 26-ročnej atlétky z marca tohto roka.

Šiesta najlepšia diskárka na vlaňajších OH v japonskom Tokiu nemôže súťažiť do marca 2025 a príde tak o účasť na najbližších OH 2024 vo francúzskom Paríži.

Kaurovej pôvodne hrozil dištanc na štyri roky, no priznala sa k porušeniu antidopingových pravidiel a spolupracovala s AIU.