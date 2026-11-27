Zástupcovia Indickej olympijskej asociácie (IOA) odprezentovali zástupcom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Ahmadábád ako potenciálne dejisko letných hier v roku 2036. India patrí spolu s Katarom za dlhodobých favoritov na organizáciu tohto podujatia.
Ahmadábád bude v roku 2030 hostiť Hry Commonwealthu. Podľa agentúry AFP dúfajú zástupcovia IOA v postup do ďalšieho kola kandidačného procesu OH 2036.
„Bola to veľmi dobrá prezentácia. Odprezentovali sme pripravenosť našej krajiny a tiež infraštruktúry Ahmadábád. Sme stále len na začiatku, ale rozprávali sme sa o veciach na makro úrovni,“ uviedol generálny riaditeľ IOA Raghuram Iyer.
Spolu s Indiou prejavili záujem organizovať OH 2036 ešte Katar, Nemecko, Maďarsko, Kórejská republika, Juhoafrická republika a Turecko. Rozhodovať o dejisku by sa malo po konci OH 2028 alebo na začiatku roka 2029, väčšie slovo budú mať v tomto procese členovia MOV.