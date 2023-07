Milan Škriniar je v Paríži vítaný. Nový tréner mu ale musí vyhovieť

Je to ale stále lepší pomer, ako má celok, ktorého lavičke bude šéfovať. Stane sa siedmym trénerom PSG za posledných desať rokov.

Chyba v dôvere

Po každom zlyhaní sa automaticky ukázalo prstom na trénera.

Mnohí pred ním sa snažili postaviť tím, ktorý by zodpovedal ich plánom a nakoniec by naplnil cieľ - vyhrať Ligu majstrov. Keď vám však ako trénerovi vedenie diktuje, koho máte kúpiť, nie je to pre vás jednoduchá situácia.

Rad je na Španielovi. Bude sa snažiť spraviť všetko pre to, aby z toho radu “neúspešných” vystúpil. Úspechy sa ale netvoria za rok.

Manchester City tento rok ukázal, že pochopil aspoň to, že cesta do zasľúbenej zeme si vyžaduje trpezlivosť a dôveru.