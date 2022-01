Je nezastaviteľný. Ovečkin prekonal ďalší rekord

Zápas sa chýlil ku koncu a skóre bolo vyrovnané. Washington hral v početnej výhode a cieľ bol jasný, nájsť "Ovieho" na jeho ľavej strane. Podarilo sa im to, on vypálil z prvej a jeho tím viedol.

"Je to výborný moment pre mňa, pre fanúšikov, ale aj pre hokej samotný. Teraz to mám za sebou a pokračujem ďalej," tešil sa Ovečkin.

"Je to skvelé, veľa veľkých hráčov je na liste, a je pekné byť číslo jedna."

Rus rekord vyrovnal už v polovici decembra. Na jeho prelomenie stále čakal.

"Keď čakáte na hrane trošku dlhšie, viete, zápas, dva, tri, som si istý, že to chcete dosiahnuť čím skôr," hovoril po zápase tréner Laviolette.

"Nebáli sme sa, že to nepríde. Bolo jasné, že sa to stane, ale je dobré to mať teraz za sebou a posunúť sa ďalej. Ale, samozrejme, je to veľký úspech."