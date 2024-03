Bola centimetre od smrti, mohla celkom oslepnúť. Naďalej šíri okolo seba pozitívnu energiu

Vážnosť situácie som pocítila až vtedy, keď som podpísala papier v nemocnici, čo by sa stalo v prípade, ak by sa operácia nevydarila a museli by mi vybrať celé oko.

Pri príchode do nemocnice v Ružomberku mi doktorka povedala, že to nevyzerá dobre. Mala som vnútorné krvácanie a v oku bolo veľmi veľa farby z paintballovej loptičky, ktorá sa mi tam vyliala. Pred operáciou teda ešte nevedeli určiť rozsah poškodenia.

Prirovnala by som to ku guličkám, s ktorými sme sa ako deti kedysi hrávali na chodníkoch a schovávali ich do jamky.

Povedal mi, že operácia trvala dlhšie, ako si predstavoval, pretože mi z oka a z cievok za okom zoškraboval farbu, ktorej tam bolo dosť veľa. Zadný aj predný segment oka bola vážne poškodený. Bolo zničené všetko, čo sa v ňom nachádza.

Ak by bol strelec ku mne bližšie, tak by som mohla zomrieť. Za okom nie je žiadna kosť, iba mozog.

Povedal mi, že farbu sa snažil odstrániť, ale zašla až do ciev za okom a keďže je toxická, nevie, či to moje telo príjme. Ak by sa oko zapálilo a liečebný proces by nenapredoval, museli by mi oko vybrať.

Oči sú totiž párový orgán. Ak je problém s jedným, môže so sebou stiahnuť aj to druhé a o zrak by som mohla prísť úplne. Našťastie, lekári urobili dobrú prácu a komplikácie nenastali.