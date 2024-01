Po Flachau si poplakala. Dubovská verí, že v Jasnej príde vytúžený výsledok

Veľmi sa teším, že sme u mňa doma. Takisto sa teším aj na fanúšikov a preteky. Dúfam, že už zájdem preteky konečne dobre. Bolo by skvelé, ak by to dopadlo na jednotku s hviezdičkou.

Čo pre vás znamená jednotka s hviezdičkou?

Chcela by som byť čo najvyššie. Viem, že lyžiarsky na to mám, ale okolnosti boli všelijaké na posledných pretekoch. Bola by som veľmi rada, ak by sa mi doma podarili dve jazdy.

Na slalomových pretekoch vo Flachau ste šli v úvode výborne, ale potom ste spravili chybu, ktorá vás pribrzdila.

Keď som si to spätne pozerala, tak som nechápala, prečo sa stala táto chyba. V hornom úseku som do toho šla naozaj naplno. Bohužiaľ to nevyšlo, ale dúfam, že to o to viac vyjde v Jasnej.