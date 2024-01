Magoni: Som hrdý, že stále počujem slová vďaky za to, čo som urobil pre Slovensko

Keď ste zistili, že Jasná bude v kalendári Svetového pohára, ako ste to prežívali? Tešili ste sa na preteky v slovenskom stredisku?

Áno, keď som sa dozvedel, že Jasná bude hostiť Svetový pohár, bol som šťastný. Viem, čo to znamená pre slovenských ľudí, ktorí vytvárajú nádhernú atmosféru. Aj iné federácie majú silných športovcov a preto je ťažké mať takéto podujatie.

Ako ste sa cítili po príchode do strediska? V Jasnej som takmer každý druhý týždeň a spoločne s Martinou Dubovskou tu trénujeme (úsmev). Avšak tento týždeň je trochu iný. Rád uvidím veľkú divácku šou a predstavenie Petry Vlhovej. Ako vás privítali slovenskí fanúšikovia? Veľa ľudí ma spoznalo. Som veľmi hrdý na to, že mi mnoho z nich hovorí ďakujem za to, čo som urobil pre Slovensko. Je to pre mňa naozaj dôležité, pretože to znamená, že som urobil niečo pre týchto ľudí.

V rozhovore sa dozviete: Aké má spomienku na Jasnú?

Ako ho privítali slovenskí fanúšikovia?

V čom je zjazdovka náročná?

Aké to je, keď jeho zverenkyňa súťaží doma?

Prečo by s Dubovskou spolupracoval aj v ďalšej sezóne?

Aký vzťah má s Petrou Vlhovou?

Tentokrát ste tu s Martinou Dubovskou. Aké sú vaše očakávania v nedeľňajšom slalome? Tešíme sa na tieto preteky. Minulý týždeň sme odviedli skvelú prácu v tréningu. Bohužiaľ, vo Flachau sme nemali dobré preteky. Momentálne nie sme v dobrej situácii, pretože sme trochu v limite. Do Jasnej sme nepricestovali vo forme, v akej by som chcel. Dúfam však, že Martina podá doma dobrý výkon. Dáme to toho všetko. V lete sme naozaj tvrdo pracovali a aj kondícia a technika boli výborné. Po Killingtone sa nám veľmi nedarilo. Martina bola vtedy veľmi chorá a mali sme problémy v Courcheveli a v Lienzi. Deväť dní bola v posteli a potom neviem, čo sa stalo. Akoby stratila rytmus a výbušnosť. Potom aj techniku. Museli sme sa reštartovať. Kranjska Gora bola v niektorých častiach v norme. Do Flachau sme šli s cieľom, že urobíme naozaj dobré kolo, ale prišla veľká chyba. Teraz sme trošku nervózni a čakáme na dobré preteky.

Nemáme skrátka šťastie. Je to trochu podobné ako minulú sezónu s Katharinou Liensbergerovou. Ona však bola rýchla, ale vždy sa niečo udialo a preteky úplne nevyšli. Potom deň za dňom sme boli viac nervózni a prišli problémy.

Budete v spolupráci s lyžiarkou pokračovať aj v ďalšej sezóne? Záleží to od Martiny a jej otca. Oni sú vedúci a ja som pracovník. Rád by som pokračoval, pretože chcem ukázať, že vie lyžovať rýchlo. To, čo sme videli doteraz nie je Martina, má iba zopár dobrých pasáži. Rád by som videl dobré celé preteky.

S Dubovskou ste tu boli aj v roku 2016. Ako si na preteky spomínate? Bol to rok, keď som nemal žiadnu zmluvu. Som priateľ Martininho otca a pomohol som mu. Podobne je to aj teraz. V roku 2016 to bolo dobrodružstvo. Martina sa dostala to druhého kola slalomu. Boli sme trochu prekvapení a veľmi šťastní. Skončila 26. Dúfam, že teraz sa jej bude dariť lepšie.