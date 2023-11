Postup na EURO bez kvalifikácie? Volejbalistkám môže pomôcť Česko

PRAHA. Český volejbalový zväz sa bude uchádzať o usporiadanie skupiny a vyraďovacej časti ME žien v roku 2026. Dejiskom šampionátu by malo byť Brno.

"Všetky náležitosti sú prerokované, ale kým to nechváli správna rada CEV, tak to nechcem brať ako istotu. Všetky kroky, ktoré sme urobili, vedú k tomu, aby sme uspeli v pozícii dvojky," doplnil.

Ak CEV potvrdí, že jedným z organizátorov ME 2026 bude práve Česko, pre slovenskú reprezentáciu by to znamenalo, že by postúpila na európsky šampionát bez boja a nemusela by absolvovať kvalifikáciu.

Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia.