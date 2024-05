Slovenky v Zlatej Európskej lige s druhou výhrou, uspeli na palubovke Rakúska

Michal Mašek, tréner Slovenska: "V prvom sete sme nedokázali dostať súpera pod tlak. Síce sme v ňom vyhrávali 4:0, ale potom sme sa dostávali do útlmu, a preto sme ho prehrali. Spresnili sme svoju hru, začali sme hrať pokojnejšie a niektoré taktické veci aj s hlavou. Výkon nebol optimálny, musíme si to zhodnotiť a prejsť, aby sme v sobotu proti oveľa lepšiemu súperovi boli pripravení."

Karin Palgutová, kapitánka Slovenska: "Vedeli sme, že Rakúšanky sú pod nami a tento zápas vyhrať musíme. Začali sme s veľmi profesorským a opatrným prvým setom. Preto sme ho v podstate aj prehrali a akonáhle sme začali trošku agresívnejšie servovať, aj útočiť, tak už sme mali v podstate zápas pod kontrolou. Zo záveru štvrtého setu sme urobili drámu pre diváka."

Zuzana Šepeľová, smečiarka Slovenska: "V prvom sete sme si neubránili jednoduché lopty, ktoré sme si mali postrážiť a to bol ten rozdiel. Nezačali sme v ňom skrátka dobre. Od druhého setu sme začali brániť, začali sme plniť pokyny trénera a potom to už išlo. Nebol to určite náš najlepší výkon, ale dôležité je to, že sme vyhrali, takže sme spokojní."