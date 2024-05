Výborný vstup Sloveniek do Zlatej Európskej ligy. Taktika vyšla do bodky, hovorí tréner

Michal Mašek, tréner Slovenska: "Musím pochváliť svoj tím, lebo keď sme videli hrať v piatok Azerbajdžan proti Chorvátsku, vedeli sme, že ide o veľmi skúsené družstvo. Hrajú pokojne a neprodukujú chyby. Na to sme sa sústredili, “ušili” sme na nich taktiku a tá nám do bodky vyšla. Som veľmi šťastný, že sme to zvládli. O to viac, že sme stratili dobre rozohraný prvý set, keď sme od stavu 20:20 pustili k slovu súperky.”