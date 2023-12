Kvalifikácia nebude potrebná. Slovenské volejbalistky postúpili priamo na ME 2026

"V utorok ráno som mal telefonát od výkonného riaditeľa CEV. Správna rada CEV schválila druhého organizátora ME 2026 a tým bude Česko. Znamená to, čo som avizoval už dávnejšie.

Naše reprezentačné družstvo žien postúpilo na ME 2026 priamo a bez kvalifikácie a to vďaka historickému umiestneniu v podobe 10. miesta na ME 2023. Po prvý raz v histórii!

O treťom a štvrtom organizátorovi sa rozhodne medzi Azerbajdžanom, Rakúskom a Švédsko. Do konca januára 2024 bude jasno, kto tento turnaj zorganizuje.

Je to úžasná správa a to sme so ženami ešte blízko postupu na MS 2025. Mali by sme si to ozaj všetci vážiť, zopakovať to bude viac ako náročné," uviedol na webe svf.sk prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko.