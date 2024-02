Vo finále potiahla svoj tím. Aj v Amerike sa dá hrať dobrý volejbal, vraví Boledovičová

Pred rokom sa s volejbalistkami VKP Bratislava tešila zo zisku Slovenského pohára, o dva mesiace neskôr aj smútila z prehry vo finálovej sérii play-off extraligy s VK Slávia EU, aj sa radovala z cenného striebra. Vtedy ešte NINA BOLEDOVIČOVÁ netušila, že v novembri zdvihne nad hlavu trofej za celkové víťazstvo v americkej NJCAA – takmer 8500 km ďaleko od domova. Odchovankyňa ŠŠK Bilíkova bola bodovo najúspešnejšou hráčkou Florida Southwestern State College vo finále šampionátu v kansaskom Hutchinsone. K víťazstvu a obhajobe titulu prispela 19 bodmi. Bolo to jej sezónne maximum.

„Súperky mali problémy ubrániť ma a nahrávačka mi dôverovala, takže všetko do seba zapadlo. Na mojich bodoch však pracovali všetky dievčatá, nebola to iba moja zásluha,“ vraví 19-ročná študentka biznisu a hráčka ženského volejbalového družstva Buccaneers.

Prečo ste sa vybrali touto cestou, ktorá napriek niekoľkým príkladom z minulosti nie je taká vychodená ako napríklad v hokeji? Bolo rozhodujúce vzdelanie alebo snaha posunúť sa ďalej po športovej stránke?

Povedala by som, že išlo o kombináciu oboch týchto faktorov. Univerzitný šport v Amerike je neskutočne populárny. Je to zrejme jediná krajina, kde sú vytvorené podmienky, aby mohol športovec súčasne aj študovať. Zvládať po strednej škole vysokú je v Európe podstatne ťažšie. Kluby a tréneri u nás nehľadia na to, že hráči majú nejaké študijné povinnosti. V Amerike je všetko nastavené tak, že tieto dva svety existujú vedľa seba a neprekážajú si navzájom. Študent sa môže plnohodnotne sústrediť na šport aj na školu – bez toho, aby niečo z toho zanedbával.

Študujete na škole typu college, ktorej volejbalový tím hráva National Junior College Athletics Association (NJCAA). Podľa čoho ste si školu vybrali? Zavážil viac študijný program alebo kvalita volejbalového programu?

V mojom prípade to nebolo úplne jednoduché. Až keď som sa obrátila na SportStudyUSA, som zistila, ako celý proces funguje a čo vlastne robím. Veľmi mi pomohla zakladateľka agentúry a bývalá volejbalistka Martina Veiglová-Mamuti, ktorá to počas svojho štúdia v USA dotiahla až do elitnej divízie NCAA.