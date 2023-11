Česko chce organizovať kontinentálny šampionát, trénera meniť nebude

České volejbalistky. (Autor: Eurovolley 2023)

Hostiteľ ME 2026 by mal byť známy do konca roka.

PRAHA. Český volejbalový zväz podal kandidatúru na usporiadanie skupiny a vyraďovacej časti ME volejbalistiek v roku 2026. Kontinentálny šampionát by sa hral v novej hale v Brne a český tím by mal na ňom viesť grécky tréner Jannis Athanasopoulos, ktorý predĺžil zmluvu o tri roky. Informovali o tom české média. Hostiteľ ME 2026 by mal byť známy do konca roka. Hrať sa bude systémom z uplynulých rokov, keď sa šampionát konal vo viacerých krajinách. Jedna z nich je prioritná a v nej sa hrajú aj medailové zápasy. Česko sa usiluje o pozíciu druhého usporiadateľa, pričom v Brne by sa tak hrala jedna skupina, štyri zápasy osemfinále a dve stretnutia štvrťfinále. Hlavnú kandidatúru podalo Turecko. "Máme ambíciu byť dvojkou, medzi ďalších troch uchádzačov patrí Azerbajdžan, Rakúsko a Švédsko," uviedol na tlačovej konferencii predseda zväzu Marek Pakosta, podľa ktorého je pridelenie usporiadateľstva už len formalitou: "Všetky náležitosti sú prerokované, ale kým to nechváli správna rada CEV, tak to nechcem brať ako istotu. Všetky kroky, ktoré sme urobili, vedú k tomu, aby sme uspeli v pozícii dvojky." České volejbalistky vedie Grék Athanasopoulos od apríla 2019. "Nad podpisom som dlho neváhal. Je to pre mňa česť, že zväz má naďalej záujem o moje služby. Teším sa na turnaj, ktorý, dúfam, budeme v Brne hostiť. Musíme sa na šampionát poriadne pripraviť," povedal Athanasopoulos.

