Je na seba prísna, chce iba vyhrávať. Slovenky nastúpia s 15-ročným talentom

Ani ona sama nečakala, že už v takomto mladom veku sa dostane do nominácie. "Veľmi ma to prekvapilo, že ma sem pozvali, že tu môžem byť s tímom a trénovať. Veľmi si to užívam," hovorila na tlačovej konferencii pred začiatkom podujatia.

Bolo to začiatkom októbra na ITF podujatí v Trnave, kde sa prebojovala pri svojej premiére medzi ženami do štvrťfinále. V ňom podľahla súperke z prvej svetovej stovky Číňanke Sin-jü Wang.

Pri formáte, keď tímy v rámci stretnutia hrajú proti sebe iba dve dvojhry a jednu štvorhru a každý výsledok (aj pokiaľ by po dvojhrách bol stav 2:0) sa počítajú do tabuľky, by zrejme bol na mladú tenistku obrovský tlak, ak by nastúpila.