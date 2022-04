Djokovič o obhajobu ďalšieho grandslamu nepríde. Na Wimbledon ho pustia bez očkovania

LONDÝN. Srbský tenista Novak Djokovič bude môcť obhajovať titul na grandslamovom turnaji vo Wimbledone, aj keď nie je zaočkovaný proti ochoreniu Covid-19.

V utorok to potvrdili londýnski organizátori.

Líder svetového rebríčka zdolal pred rokom vo finále Taliana Mattea Berrettiniho a pripísal si v All England Clube šiesty triumf.

"Vládne požiadavky na vstup do Spojeného kráľovstva nevyžadujú povinné očkovanie. Preto to nebude nutná podmienka štartu na turnaji. Máme v pláne vrátiť sa do normálneho režimu.