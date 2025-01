Nenechajme sa oklamať. Djokovič svojej zranenie predstiera, hovorí tenisová legenda

"Nie je to prvýkrát, čo sme u Djokoviča videli túto rutinu. Nenechajte sa oklamať,“ povedal John McEnroe podľa webu tennis365.com.

Keď 37-ročný Srb po skvelom výkone vyhral druhý set, McEnroeov brat Patrick sa Johna neveriacky opýtal: "Očakával si, že sa to stane?" Odpoveď bola: "Áno."

Djokovič sa pre srbské médiá vyjadril, že večné pochybnosti patria k niektorým ľuďom, ktorí sa zameriavajú na jeho osobu.

"Pochybovanie nechávam na nich – nech pochybujú. Spochybnené sú len moje zranenia.

Keď sú niektorí ďalší hráči zranení, sú obete, ale keď som to ja, predstieram to. Je to veľmi zaujímavé. Nemám pocit, že by som mal niekomu niečo dokazovať," vravel 24-násobný grandslamový šampión, ktorý v Mebourne útočí na jedenásty titul. V piatok na neho v semifinále čaká Nemec Alexander Zverev.