Djokoviča podporila aj srbská premiérka: Je to škandalózne

Za "Nolem" stojí aj Srbská tenisová federácia, ktorá označila rozhodnutie súdu za politické: "Toto rozhodnutie ukrátilo všetkých o možnosť sledovať Novakov boj o desiaty titul na Australian Open a 21. grandslamový titul," uviedla.

Djokovič opustil Austráliu v nedeľu neskoro večer linkou do Dubaja. Zatiaľ nebolo jasné, či cestuje do rodnej krajiny, do španielskej Marbelly alebo do Monaka.