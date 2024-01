Osakovej nevyšiel návrat na grandslam. Už šesť mesiacov po pôrode hrá úžasne, pochválila ju súperka

MELBOURNE. Japonská tenistka Naomi Osaková podľahla v 1. kole dvojhry na Australian Open 2024 šestnástej nasadenej Francúzke Caroline Garciovej 4:6, 6:7 (2).

Dvojnásobná víťazka grandslamového turnaja v austrálskom Melbourne napriek tomu uviedla, že svoje rozhodnutie pre návrat do súťažného kolotoča neľutuje.

Garciová: Som rada, že je späť

Pre Osakovú to bol prvý duel na grandslame od US Open v roku 2022. Po slávnom turnaji v USA sa ešte prihlásila na domáci turnaj WTA v Tokiu, no v 2. kole nenastúpila proti Brazílčanke Beatriz Haddad Maiovej.