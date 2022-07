Nejsť na Wimbledon, lebo tam nie sú body? Ani mi to nenapadlo, vraví Klein

"Budem šťastný, ak sa dostanem na akýkoľvek grandslamový turnaj. Ale ak by som mohol, asi by som si vybral Wimbledon," hovoril pre Sportnet ešte v roku 2020 , keď počas pandemickej pauzy ovládol sériu exhibičných turnajov na Slovensku.

Vy ste už na Wimbledone hrali ako junior. V čom to bolo iné hrať tam teraz medzi mužmi?

Keď tam prídete ako junior, tak máte taký sen, že raz sa vám to môže podariť a zahráte si aj mužskú súťaž, ak na sebe budete ďalej pracovať. Je to akoby taká ďalšia méta. A keď tam potom prídete už do mužskej súťaže, spomeniete si na to a poviete si, že sa to podarilo, že môžete hrať na najslávnejšom turnaji na svete. Takže určite toto bol lepší pocit ako hrať tam medzi juniormi (smiech).

Tohtoročný Wimbledon bol poznačený tým, že sa zaň neudeľovali body. Norbert Gombos povedal, že preňho nedáva zmysel, aby chodil na turnaj, za ktorý sa neudeľujú body, keď tam ešte musí hrať kvalifikáciu. Neuvažovali ste takto aj vy?

Noro je v trocha inej pozícii, keďže už hral veľakrát na grandslamových turnajoch. Pre mňa to bola prvá účasť, takže som to vnímal trocha inak.